В Краснодаре завершается прием документов для участия в конкурсе на должность мэра

Прием заявок стартовал 15 сентября

В Краснодаре 14 октября завершается прием документов для участия в конкурсе на должность мэра. Подать заявку можно до 17:00.

Прием заявлений стартовал 15 сентября. За этот период документы предоставили девять человек, имена которых пока не разглашаются.

Заявки принимают в здании мэрии Краснодара по улице Красной, 122, в кабинете 148. Принести документы можно до 17:00. Полный перечень размещен на сайте городской администрации.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра состоится уже 8 ноября в 11:00.

Напомним, в состав конкурсной комиссии вошли председатель городской думы Вера Галушко, первый зампредседателя городской думы Галина Ермакова, председатель городской общественной палаты Юрий Ткаченко и замначальника управления делами городской думы Кирилл Перцев.

По распоряжению губернатора Кубани также членами комиссии назначены директор департамента внутренней политики региона Александр Топалов, председатель краевой Общественной палаты Любовь Попова, начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики края Василий Пархоменко и начальник управления правового обеспечения, реестра и регистра департамента внутренней политики края Татьяна Мареева.