РНКБ с начала 2022 года выдал льготные кредиты сельхозпроизводителям на 2 млрд рублей

За девять месяцев 2022 года банк РНКБ выдал льготные кредиты предпринимателям, работающим в сфере сельского хозяйства, на сумму 2 млрд рублей. Этот показатель в 1,5 раза больше, чем аналогичный показатель 2021 года. Кредитные средства выданы банком в рамках федеральной программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ПП РФ #1528) по сниженной процентной ставке. Чаще всего предприниматели оформляли краткосрочные кредиты по данной программе на срок до одного года.

- Поддержка местных производителей, которые обеспечивают продовольствием всех жителей нашей страны, очень важна для нашего банка, - говорит вице-президент, директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий. – Именно поэтому мы стремимся предоставить для них максимально комфортные условия кредитования, в том числе в рамках льготных государственных программ поддержки российского бизнеса. Увеличение спроса сельхозпроизводителей на льготное кредитование очень важно для развития всего аграрно-промышленного комплекса, который оказывает существенное влияние на развитие национальной экономики.

По данным РНКБ, федеральной программой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством. Также кредиты в рамках данной программы могут получить граждане, которые владеют личными подсобными хозяйствами, которые отнесены к малым формам хозяйствования.