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Здоровье14 октября 2022 10:26

На Кубани за сутки выявили 297 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему новому пациенту три месяца
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются девять пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются девять пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 297 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту три месяца, а самому старшему – 94 года. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре получено 98 положительных результатов, в Сочи - 27, в Тимашевском районе - 17, в Армавире, Кавказском и Павловском муниципалитетах – по 10. По 8 человек заболели в Белоглинском и Славянском районах, 7 – в Каневском, по 6 – в Тихорецком, Динском, Новороссийске и Горячем Ключе, по 5 - в Крымском, Апшеронском и Ленинградском районах, по 4 – в Абинском, Белореченском, Курганинском, Мостовском, Тбилисском, Успенском, Анапе и Геленджике.

- По 3 жителя заразились в Ейском, Крыловском, Лабинском, Новокубанском, Отрадненском и Северском районах, по 2 – в Брюховецком, Калининском, Кущевском и Приморско-Ахтарском, по одному - в Гулькевичском, Кореновском, Красноармейском, Туапсинском и Усть-Лабинском муниципалитетах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются девять пациентов. За сутки от осложнений заболевания скончались три человека.