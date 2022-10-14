На аппаратах ИВЛ остаются девять пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 297 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту три месяца, а самому старшему – 94 года. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре получено 98 положительных результатов, в Сочи - 27, в Тимашевском районе - 17, в Армавире, Кавказском и Павловском муниципалитетах – по 10. По 8 человек заболели в Белоглинском и Славянском районах, 7 – в Каневском, по 6 – в Тихорецком, Динском, Новороссийске и Горячем Ключе, по 5 - в Крымском, Апшеронском и Ленинградском районах, по 4 – в Абинском, Белореченском, Курганинском, Мостовском, Тбилисском, Успенском, Анапе и Геленджике.

- По 3 жителя заразились в Ейском, Крыловском, Лабинском, Новокубанском, Отрадненском и Северском районах, по 2 – в Брюховецком, Калининском, Кущевском и Приморско-Ахтарском, по одному - в Гулькевичском, Кореновском, Красноармейском, Туапсинском и Усть-Лабинском муниципалитетах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются девять пациентов. За сутки от осложнений заболевания скончались три человека.