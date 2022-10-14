Студент МГТУ взял первое место на соревнованиях по ушу-саньда. Фото: пресс-служба МГТУ

Студент Майкопского университета взял первое место на Всероссийских соревнованиях по ушу-саньда. Заур Магомедов одержал победу на Кубке Кавказа, который проходил в Лабинске.

- Боевыми искусствами Заур начал заниматься еще с 10 лет у себя на родине в Республике Дагестан, - рассказали в пресс-службе МГТУ. - Несмотря на свой юный возраст за спиной у Заура Магомедова уже имеются разряд КМС по ушу, звание двукратного чемпиона ЮФО и бронзового призера чемпионата России 2020 года.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», жюри не только отметило хорошую физическую подготовку победителя. В полуфинале он получил серьезную травму. Однако это не помешало ему стойко бороться до конца и выйти в финал.