Поиски завершены Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Завершены поиски пропавшего без вести 18-летнего парня в Краснодаре. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Алексей Попов ушел из дома еще 21 августа. Но с тех пор он так и не вернулся. Родные сразу забили тревогу и обратились за помощью в поисках к волонтерам.

Бесследно пропавшего парня искали почти два месяца. Поиски не давали никаких результатов, но Алексея все же удалось найти.

- Найден, жив, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находился 18-летний парень, волонтеры не уточняют.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что следователи проводят проверку после гибели пропавшего 58-летнего мужчины в лесу Северского района Кубани. Его тело нашли спустя пять дней.