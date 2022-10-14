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Общество14 октября 2022 11:16

Завершены поиски пропавшего без вести 18-летнего парня в Краснодаре

Его искали почти два месяца
Светлана ОВДЕЙ
Поиски завершены Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Поиски завершены Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Завершены поиски пропавшего без вести 18-летнего парня в Краснодаре. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Алексей Попов ушел из дома еще 21 августа. Но с тех пор он так и не вернулся. Родные сразу забили тревогу и обратились за помощью в поисках к волонтерам.

Бесследно пропавшего парня искали почти два месяца. Поиски не давали никаких результатов, но Алексея все же удалось найти.

- Найден, жив, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находился 18-летний парень, волонтеры не уточняют.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что следователи проводят проверку после гибели пропавшего 58-летнего мужчины в лесу Северского района Кубани. Его тело нашли спустя пять дней.