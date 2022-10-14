В Краснодаре действует услуга по заморозке и хранению мужских половых клеток

Фото: клиника Эмбрио

Нередко мужчины и женщины хотят детей, но по разным причинам хотят отложить их рождение на более позднее время. К сожалению, с возрастом возможность забеременеть снижается, особенно после 35 лет. Но отложить родительство можно благодаря заморозке половых клеток. Заморозить можно как мужские, так и женские клетки. После заморозки они хранятся в специальном месте — криохранилище.

Клиника Эмбрио организовала одно из первых в Краснодарском крае криохранилищ, оборудованных по международным стандартам, и накопила большой опыт работы как по заморозке материала, так и дальнейшем его использовании в программах вспомогательной репродукции для наступления беременности и рождения здоровых малышей.

В криохранилище Эмбрио могут годами храниться замороженная сперма, яйцеклетки, эмбрионы после программ ЭКО.

- Для замораживания спермы применяется метод витрификации ("быстрой" заморозки). Биоматериал хранится при низкой температуре в жидком азоте, - рассказывают в Эмбрио. — Весь материал обязательно маркируется для избежания ошибок идентификации. Мы создали в хранилище все необходимые условия для безопасного и надежного хранения».

Фото: клиника Эмбрио

Заморозить сперму в клинике не сложно. Для этого мужчине надо записаться на спермограмму — анализ семенной жидкости, по результатам которого специалист-эмбриолог оценит шансы на зачатие при использовании материала в будущем. Если все хорошо, то материал подготавливается и замораживается. А мужчине необходимо сдать анализы крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты B и C. Услуга рекомендована мужчинам, которым предстоит тяжелое лечение, негативно влияющее на репродуктивные функции, и тем, кто хочет сохранить свои половые клетки на будущее.

Стоимость услуги можно уточнить на сайте клиники Эмбрио.

Лицензия № ЛО-23-01-012002 от 31.01.2018; ОГРН - 1062308026362

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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