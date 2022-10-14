В Адыгее грабитель похитил цифровую технику и алкоголь у соседа

Мужчина похитил у соседа технику и алкоголь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тахтамукайском районе Адыгеи возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина похитил у соседа цифровую технику и алкоголь.

- Мужчина сообщил в полицию, что в конце прошлого месяца вместе с семьей покидал республику более чем на неделю, оставив дом с участком без присмотра. Когда же хозяин вернулся, он обнаружил на своей жилплощади следы незаконного проникновения, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.- Судя по оставленным уликам, неизвестный проник в домовладение, взломав одно из окон.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», полиция задержала 27-летнего односельчанина. Он понял, что соседей долгое время нет дома и спланировал кражу.