Дополнительные авиарейсы запустят из Сочи в Дубай с 30 октября

Билеты доступны к продаже. Фото: Олег УМАРОВ

Дополнительные авиарейсы запускают из Сочи в Дубай. Полеты начнут осуществляться во второй аэропорт Аль-Мактум уже с 30 октября. Полетную программу расширяет авиакомпания “Россия”.

-Рейсы по новому маршруту планируются с 30 октября на ежедневной основе, - заявили в пресс-службе авиакомпании.

Полеты будут осуществляться на российских Superjet 100. К слову, билеты уже доступны к продаже. Подробную информацию можно узнать на сайте авиакомпании.

Также рейсы продолжат выполняться из Сочи в международный аэропорт “Дубай” четыре раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.