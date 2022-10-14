Инкубаторий за 360 млн рублей строят в Ленинградском районе Кубани

Будущий инкубаторий рассчитан на вывод от 12 до 15 млн цыплят ежегодно Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Инкубаторий за 360 миллионов рублей строят в Ленинградском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Предприятие рассчитано на вывод от 12 до 15 миллионов цыплят ежегодно. Новый инкубаторий строят по инвестиционному проекту - администрация муниципалитета подписала соглашение с компанией в 2022 году.

Достроить предприятие планируют к концу 2023 года.

- Сегодня в крае создана мощная инфраструктура поддержки бизнеса. В регионе функционирует Центр сопровождения инвестпроектов - единое окно помощи для инвесторов, где предприниматель выбирает для себя наиболее подходящие меры финансовой и нефинансовой поддержки, - сказал руководитель краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Воробьев.

Как отметил Василий Воробьев, это облегчает вход в инвестиционную деятельность и способствует решению вопросов, с которыми сталкивается бизнес на всех этапах реализации.