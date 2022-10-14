Губернатор Кубани проверил работу Керченской переправы и перехватывающих парковок Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани проверил работу Керченской переправы и перехватывающих парковок. Как отметил глава региона, в крае делают все возможное, чтобы ускорить перевозку.

В настоящее время на стоянках вместимостью 1650 мест ожидают очереди более тысячи грузовиков. Четыре перехватывающие парковки развернуты в Темрюкском районе, две - в Славянском и еще по одной – в Крымском и Красноармейском. При необходимости их количество увеличат до 19. На всех площадках водителей обеспечивают горячим питанием и водой, также развернуты пункты обогрева.

– Важно продолжить обеспечивать водителей всем необходимым, постараться создать максимально возможные в нынешних реалиях комфортные условия ожидания. Кроме того, люди должны понимать, когда они смогут выехать с парковок. Нужно формировать очередность транспорта - нумеровать авто в зависимости перевозимых грузов, создавать прозрачные списки и оперативно доводить информацию до водителей, - отметил Вениамин Кондратьев.

Сейчас на Керченской переправе рейсы осуществляют три парома, четвертый проходит техобслуживание. В ближайшее время Министерство транспорта выделит еще два. Паромы находятся в порту Новороссийска, запустить их планируют через два дня.

- Также рассчитываем на железнодорожный паром на 70 машин. Он реально сможет увеличить пропускную способность переправы, - отметила начальник ФГУП «Росморпорт» Анна Фоменко.

Уточняется, что увеличение числа паромов и привлечение железнодорожного позволят увеличить переправу до 500 грузовиков в сутки.

Губернатор и прокурор края Сергей Табельский попросили водителей отнестись с пониманием к введенным мерам безопасности.

- Понимаю, что ждать тяжело. Делаем все, чтобы ускорить работу переправы, но возможности определяют самим паромы. Приоритетом проезда пользуются машины с товарами первой необходимости, а они продолжают прибывать ежедневно, - сказал глава региона.