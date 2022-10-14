Украденные деньги он успел потратить Фото из архива КП

В Краснодаре 22-летний грабитель вырвал сумку из рук пенсионерки. Парня уже задержали и арестовали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Заявление в полицию написала 76-летняя местная жительница. Как рассказала женщина, в тот момент она шла по улице Коммунаров. Неожиданно к ней подбежал неизвестный парень и вырвал из рук сумку документы, телефоном и 3 тысячами рублей.

Остановить грабителя попытался прохожий, который как раз оказался рядом. Он схватил нападавшего и вырвал из его рук часть вещей. Но грабитель смог увернуться и сбежал с украденной сумкой. Тем временем из всех вещей, лежавших в ней, у пенсионерки остался лишь телефон.

Позже полицейские задержали подозреваемого в общежитии на улице Одесской. 22-летний парень - житель станицы Новодеревянковской – во всем признался. Часть украденных вещей у него забрали. Но деньги пенсионерки он успел потратить.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Уточняется, что задержанный арестован.