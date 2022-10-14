Мероприятия, посвященные 326-й годовщине образования Кубанского казачьего войска, стартовали в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Казачью бригаду «Кубань» сформировали в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Бригада состоит из трех отрядов Кубанского казачьего войска. Ее знамя освятили в рамках празднования 326-й годовщины образования войска и Дня кубанского казачества. Мероприятия, посвященные дате, начались в Краснодаре божественной литургией в войсковом соборе Александра Невского.

У стен собора состоялся крестный ход, после чего казаки, атаманы и другие гости возложили цветы к памятнику Екатерины II. Уточняется, что мероприятия в районах Кубани продолжатся 15 октября.

- Во все времена казаки были, есть и будут защитниками Отечества, родного края, семьи. Сегодня они самоотверженно защищают жителей Донбасса и России, показывая примеры истинного героизма, - отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. - Общая численность казаков, участвующих в специальной военной операции, составляет почти 2400 человек. Они хорошо подготовлены и оснащены.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что на Кубани сформировали два новых казачьих подразделения для участия в СВО. Все бойцы – почти 250 человек – прошли необходимую подготовку.