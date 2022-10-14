Дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани двое мужчин незаконно спилили деревья на 4,3 млн рублей. Уголовное дело передали в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Лесорубов ранее задержали в Туапсинском районе. Как выяснилось, 31-летний и 44-летний местные жители заранее договорились и приехали на ГАЗ-6605 в лесной массив вблизи аула Малое Псеушхо.

Без документов мужчины вырубили деревья граб, дуб и бук, распилили стволы на части и загрузили в машину. Позже собирались использовать древесину как дрова. Георгиевскому участковому лесничеству района был причинен ущерб в 4 миллиона 350 тысяч рублей.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Курганинске мужчина незаконно вырубил деревья почти на 65 млн рублей. Ему грозит до семи лет тюрьмы.