Кубань стала второй среди регионов России по выпуску органических продуктов Фото: Иван МАКЕЕВ

Кубань стала второй среди регионов России по выпуску органических продуктов. В регионе сертифицировали пять предприятий, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Статус органического производства получили региональные предприятия по выпуску чая и зерновых культур. А на одном из предприятий первыми не только в регионе, но и в стране начали выращивать органический рис.

Сейчас на Кубани насчитывается 11 сертифицированных производств. Край занимает второе место среди регионов России по количеству предприятий, получивших статус органических.

- Сельхозпроизводители используются биопрепараты, которые значительно минимизируют химическое воздействие на почву, активно работают с наукой, - отметил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Статус органического производителя в России присваивают после введения закона «Об органической продукции» в 2020 году. Сертифицировать могут те производства, которые выпускают экологически чистые товары и используют и сырье без химикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов.

Под исключение попадают компоненты, разрешенные межгосударственными и международными стандартами.