Отопительный сезон по заявкам 15 октября стартует в Краснодаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон по заявкам 15 октября стартует в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Решение о том, чтобы традиционно открыть отопительный сезон по заявочному принципу раньше основного, принято в связи с понижением температуры воздуха, - отметили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Для включения отопления жители домов должны обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они, в свою очередь, подают заявку в ресурсоснабжающую организацию.

Полный отопительный сезон в краевом центре начнется после того, как температура ниже +8 градусов продержится пять дней подряд.

Уточняется, что в первую очередь тепло начнет поступать в школы, детские сады и медучреждения.