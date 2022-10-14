В Краснодаре зачищают городские улицы от самовольно размещенных конструкций. Фото: Денис Яковлев/krd.ru

В Краснодаре с начала 2022 года снесли 754 самостроя. В городе продолжают зачищать городские улицы от самовольно размещенных металлических ларьков, гаражей, рекламных конструкций и заборов.

- Сейчас облик Краснодара оставляет желать лучшего. В том числе так происходит из-за металлического хлама. Самовольно размещенные конструкции продолжают уродовать магистральные улицы и дворы нашего города, - сообщил и.о. главы города Максим Слюсарев.

Уточняется, что освобожденные земли быстро приведут в порядок и будут в дальнейшем использовать с учетом пожеланий местных жителей.

Всего с начала года в Краснодаре демонтировали 49 ларьков, 96 заборных ограждений, 350 металлических гаражей, 259 рекламных конструкций.