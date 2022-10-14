Фото: Яндекс.Пробки

На дорогах Краснодара в пятницу вечером образовались пробки в 9 баллов. Машины в городе встали в один большой затор. Свободно проехать невозможно во всех районах.

- Вечером 14 октября образовались серьезные пробки в центре. Стоят улицы Красная, Октябрьская, Коммунаров, Рашпилевская, Гаврилова, Аэродромная. Также невозможно проехать по Северной, Новокузнечной, Кузнечной и Буденного, - стало известно по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Машины почти не двигаются на улице Тургенева, Дзержинского в сторону Ейского шоссе и по Западному обходу.

Кроме того, на Ростовском шоссе растянулась пятикилометровая пробка.