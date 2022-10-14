В Сочи ускорят темпы иммунизации населения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи ускоряют вакцинацию против сезонного гриппа. На данный момент заболеваемость ОРВИ ниже пороговых значений. В неделю от гриппа прививаются 16-17 тысяч человек.

- Вакцинации от гриппа важно уделить самое пристальное внимание, тем более, в преддверии высокого зимнего сезона. Также необходимо выполнять работу в соответствии с календарем прививок и государственными санитарными требованиями. Вакцинацию трудовых коллективов в подведомственных организациях должен отработать каждый блок, - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что в первую очередь подлежат иммунизации лица, относящиеся к группам риска. Это работники предприятий общественного питания, санаторно-курортной сферы, транспорта. Каждое предприятие может оформить заявку на выездную вакцинацию трудовых коллективов.

Прививочная кампания завершится до 15 ноября.