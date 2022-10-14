Вениамин Кондратьев и Сергей Табельский встретились с жителями Запорожской и Херсонской областей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор и прокурор Кубани встретились с жителями Запорожской и Херсонской областей. Они были вынуждены покинуть свои дома и приехать в Анапу. На данный момент в пансионатах и отелях курорта проживает 1200 людей. Примерно 700 из них – дети.

- Мы готовы принять столько жителей, сколько будет необходимо. Самое главное сейчас – это ваша безопасность. Наш край поможет со всеми бытовыми вопросами, которые выходят бытовые вопросы. Окажем необходимую поддержку, будем предлагать людям работу исходя из их квалификации, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что людям, которые решат остаться в регионе, помогут с документами, оформлением детей в детские сады и школы.