Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Кубани посетила здравницы, принявшие детей из новых территорий. С рабочим визитом Анна Минькова приехала в детский лагерь и санаторий Анапы.

- Мы продолжаем принимать детей из Запорожской, Херсонской области и ЛДНР. Сейчас из этих территорий отдыхают и оздоравливаются более 400 ребят. Пока детей вынуждены находиться на каникулах, но скоро снова пойдут в школу, - сказала Анна Минькова.

Уточняется, что сейчас решается вопрос с подвозом детей в местные школы. Также обеспечением их учебниками и канцтоварами. Всем учителям предоставят методические пособия. Это поможет ученикам быстрее адаптироваться к российской программе.

Кроме того, для некоторых ребят уже организовали процесс обучения. Временную школу оборудовали прямо на территории оздоровительного центра «Медвежонок», где находились ребята.