Что произошло за ночь 15 октября в Краснодарском крае: в Краснодаре стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон по заявкам 15 октября стартует в Краснодаре.

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает последние новости, которые произошли за ночь 15 октября в Краснодарском крае.

Отопительный сезон по заявкам 15 октября стартовал в Краснодаре. Для включения отопления жители домов должны обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они, в свою очередь, подают заявку в ресурсоснабжающую организацию.

Хоккеистка сборной Финляндии рассказала об оргии на Олимпиаде в Сочи. Спортсменки снимали стресс, меняя мужчин и женщин.

На Кубани пропал 47-летний мужчина. Его разыскивают уже двое суток.

В Сочи ускоряют вакцинацию против сезонного гриппа. В неделю от гриппа прививаются 16-17 тысяч человек.