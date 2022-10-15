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Общество15 октября 2022 5:07

Что произошло за ночь 15 октября в Краснодарском крае: в Краснодаре стартовал отопительный сезон

Что произошло за ночь 15 октября в Краснодарском крае
Евгения СОРОКА
Отопительный сезон по заявкам 15 октября стартует в Краснодаре.

Отопительный сезон по заявкам 15 октября стартует в Краснодаре.

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает последние новости, которые произошли за ночь 15 октября в Краснодарском крае.

Отопительный сезон по заявкам 15 октября стартовал в Краснодаре. Для включения отопления жители домов должны обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они, в свою очередь, подают заявку в ресурсоснабжающую организацию.

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