Погода в Краснодаре 15 октября 2022: в городе задует сильный ветер

В Краснодаре ожидается порывистый ветер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенняя пора радует жителей Кубани. Регион находится под влиянием антициклона, который сохранит солнечную и сухую погоду. Однако порывистый ветер северных румбов все-таки внесет дискомфорт.

- Температура воздуха +18-20 градусов, ночью отметки опустятся до 3-5 градусов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду, днем порывы достигнут 12-14 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.