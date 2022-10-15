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Туризм15 октября 2022 5:28

Температура воды в Черном море 15 октября 2022: самая теплая вода в Сочи и Адлере

Черное море в Краснодарском крае 15 октября остыло до +21 градуса
Евгения СОРОКА
На Черноморском побережье вода остывает с каждым днем.

На Черноморском побережье вода остывает с каждым днем.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодарском крае с каждым днем чувствуется приближение холодов. Воздух прогревается уже не так сильно - это отражается и на температуре морской воды. На некоторых курортах заплывы уже бодрящие. Некоторые любители поплавать не спешат закрывать купальный сезон. «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за тем, где на побережье Краснодарского края еще можно купаться.

Какая температура воды в Черном море 15 октября 2022

По данным «КП» - Кубань», самая высокая температура воды сейчас у берегов Адлера - водные термометры показывают 21,6 градуса. Чуть холоднее в Сочи - 21,4 градуса.

В Геленджике температура воды +21 градус, в Новороссийске фиксируют 20,7 градуса. Самые низкие отметки в Анапе - море на курорте остыло до 19,6 градуса.

А вот на Азовском побережье в воду зайти уже не получится, сейчас уже она слишком холодная. У берегов Приморско-Ахтарска и Голубицкой температура сейчас +14,5 градуса.