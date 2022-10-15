Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2022 5:36

Погода в Сочи 15 октября 2022: на курорте ожидается солнечная погода

В Сочи 15 октября температура воздуха достигнет +22 градусов
Евгения СОРОКА
Жителей и гостей курорта порадует солнце и штиль.

Жителей и гостей курорта порадует солнце и штиль.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Краснодарский край сейчас находится в объятиях антициклона, который порадует жителей региона отличной погодой. Те, кто приехал закрывать бархатный сезон на побережье, точно не прогадали. Так, в Сочи 15 октября температура воздуха достигнет +22 градусов.

Жителей и гостей курорта порадует солнце и штиль, осадков не ожидается. Волнение в море слабое, а температура воды еще позволяет устроить заплывы.

Тепло будет и на Красной Поляне. Там прогнозируют в дневные часы +20 градусов, при этом ночью температура воздуха резко опустится до +10 градусов. Осадков на горнолыжных курортах не ожидается. Отметим, что в горах отметки ниже - на вершине выше 2000 метров температура всего +9 градусов, а в ночные часы уже заморозки.