«Краснодар» 15 октября сыграет с «Ахматом»

Играет пройдет на стадионе "Краснодар". Фото: fckrasnodar.ru

15 октября на экваторе 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги состоится южное дерби. «Краснодар» сразится с грозненским «Ахматом».

По итогам двенадцати туров «быки» занимают пятое место в таблице, на их счету 21 очко при разнице мячей 23-17. У «Ахмата» – 17 очков в 12 матчах, клуб из Грозного находится на восьмой строчке, разница мячей 18-19.

Аналитики считают, что у «быков» есть все шансы победить.

Игра состоится на стадионе «Краснодар». Начало в 16:30. Рассудит команды бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

- Парковка стадиона ФК «Краснодар» на ул. имени героя Владислава Посадского начнет свою работу в 13:30, за 3 часа до начала встречи, - напоминают в пресс-службе ФК «Краснодар».