В Краснодаре открылись 10 ярмарок выходного дня

Кубанские овощи и фрукты с минимальной наценкой можно купить на ярмарках выходного дня. Фото: администрация Краснодара.
В Краснодаре до 15:00 будут работать 10 ярмарок выходного дня, где можно приобрести по минимальным ценам сезонные овощи и фрукты, а также молочную, мясную и бакалейную продукцию от лучших агропроизводителей и фермеров.
В ярмарках выходного дня в Краснодаре участвуют около 600 сельхозпроизводителей из 16 районов края. Они привезли для реализации 90 тонн сельхозпродуктов, выращенных на Кубани.
– Оператором ярмарок выходного дня в Краснодаре выступает МУП «Карасунский», – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации города. – На каждой ярмарке организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, мониторинг соблюдения правил торговли.
Ярмарки выходного дня 15 октября работают в Краснодаре по адресам:
Архитектора Ишунина (около дома № 7/1);
Будённого (между Красной и Рашпилевской);
Уральская (около дома № 170/7);
Бершанской (около дома № 216/1);
Восточно-Кругликовская (около дома № 26);
Героя Яцкова (около дома № 11);
Дзержинского (около дома № 213);
Каляева (около дома № 198);
Бургасская (около дома № 31/1);
Одесская (около дома № 48).