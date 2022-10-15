В Краснодаре открылись 10 ярмарок выходного дня

Кубанские овощи и фрукты с минимальной наценкой можно купить на ярмарках выходного дня. Фото: администрация Краснодара.

В Краснодаре до 15:00 будут работать 10 ярмарок выходного дня, где можно приобрести по минимальным ценам сезонные овощи и фрукты, а также молочную, мясную и бакалейную продукцию от лучших агропроизводителей и фермеров.

В ярмарках выходного дня в Краснодаре участвуют около 600 сельхозпроизводителей из 16 районов края. Они привезли для реализации 90 тонн сельхозпродуктов, выращенных на Кубани.

– Оператором ярмарок выходного дня в Краснодаре выступает МУП «Карасунский», – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации города. – На каждой ярмарке организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, мониторинг соблюдения правил торговли.

Ярмарки выходного дня 15 октября работают в Краснодаре по адресам:

Архитектора Ишунина (около дома № 7/1);

Будённого (между Красной и Рашпилевской);

Уральская (около дома № 170/7);

Бершанской (около дома № 216/1);

Восточно-Кругликовская (около дома № 26);

Героя Яцкова (около дома № 11);

Дзержинского (около дома № 213);

Каляева (около дома № 198);

Бургасская (около дома № 31/1);

Одесская (около дома № 48).