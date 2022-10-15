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Общество15 октября 2022 6:03

У 16-летнего мажора на BMW в Сочи отобрали машину

Иномарку увезли на спецстоянку
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Автомобиль был без номеров. Фото: t.me/gibddsochi

Автомобиль был без номеров. Фото: t.me/gibddsochi

В Сочи на улице Виноградной внимание инспекторов ГИБДД привлекла черная иномарка. BMW ехал без номеров, при этом за рулем сидел юноша. Правоохранители остановили машину, чтобы проверить. Их подозрения подтвердились - авто управлял 16-летний мажор, никаких документов, естественно, он предъявить не смог.

Как оказалось, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. Кроме того, выяснилось, что в его конструкцию внесены изменения без разрешения ГИБДД.

- На место были приглашены родители юноши, - уточнили «КП» - Кубань» в ОГИБДД УВД по Сочи. - В их присутствии составили административный протокол.

Юношу собираются поставить на профилактический учет. А вот машину у мажора отобрали и отправили на спецстоянку.