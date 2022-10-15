Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей края с днем казачества

Казаки с юных лет служат Отечеству. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

– Кубанское казачество всегда отличали сильная воля, трудолюбие и готовность отстаивать свободу и интересы государства. Казаки участвуют в охране российской границы, общественного порядка в станицах и городах Кубани, первыми приходят на помощь людям во время стихийных бедствий, – цитирует главу региона пресс-служба краевой администрации. – Сегодня тысячи наших земляков выполняют воинский долг на Донбассе, рискуя жизнью, защищают мирных граждан, доставляют гуманитарную помощь.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Кубанское казачье войско по праву считается лучшим в стране, а власти региона продолжат «оказывать содействие войску в укреплении его потенциала и решении важнейших государственных задач».

В состав Кубанского казачьего войска входят 558 казачьих обществ. В честь праздника казачества в Краснодарском крае прошли молебны, возложения цветов к памятникам казакам, классные часы и соревнования по разным видам единоборств.