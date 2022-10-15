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Здоровье15 октября 2022 8:12

На Кубани 15 октября зафиксировали 231 случай заболевания коронавирусом

16 из них приходятся на детей
Евгения СОРОКА
Больше всего инфицированных в Краснодаре.

Больше всего инфицированных в Краснодаре.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На Кубани 15 октября зафиксировали 231 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщают оперативный штаб региона. Как уточняется, в числе зараженных - 16 детей. Самому юному пациенту - 3,5 месяца, самому старшему - 93 года.

Больше всего инфицированных в Краснодаре (82 человека). На второй строчке по заболеваемости - Тимашевский район – 13. Далее - Сочи и Северский район - там 11 зараженных, в Армавире и Белореченском районе – по 10.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за последние сутки скончались трое.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ 13 жителей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 203 человека, из них с подтвержденным диагнозом – 191.

- На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус – 2289 человек, - уточняют в оперативном штабе Краснодарского края. - В том числе 1 837 пациентов с COVID-19 – на дому.