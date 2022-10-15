В Сочи завершилась конференция по кибербезопасности «Kuban CSC-2022»

Вопросы кибербезопасности обсудили в Сочи. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи завершила работу конференции по кибербезопасности «Kuban CSC-2022», организованная администрацией и Ассоциация цифрового развития Краснодарского края.

В работе форума, прошедшего при поддержке МИД, Минюста, ФСБ, Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета РФ, участвовали представители Беларуси, Бразилии, Индии, Иордании, Ливана, Мадагаскара, ОАЭ, Сирии, Танзании, Узбекистана, Эфиопии и ЦАР.

– Повестка докладов и дискуссий форума была посвящена актуальным проблемам кибербезопасности. В диалоге их обсудили представители отрасли из России и дружественных нашей стране государств, – прокомментировал итоги форума руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный. – Специалисты поделились наработками по пресечению хакерских атак.

Руководитель управления специальных проектов АО «Лаборатория Касперского» Денис Давыдов отметил, что достижение технологического суверенитета невозможно без информационной безопасности как в рамках отдельно взятого государства, так и в сфере международного сотрудничества.

– Необходимо определить такую площадку, где мы могли бы на глобальном уровне участвовать в обмене информацией по компьютерным инцидентам – единое информационное пространство на равных правах, – цитирует Дениса Давыдова пресс-служба краевой администрации.

В завершение конференции наградили победителей Всероссийских соревнований по практической информационной безопасности «Kuban CTF-2022». Первое место заняла команда Орла, второе – сборная Краснодара, третьей стала команда Воронежа.