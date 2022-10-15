Руководители города поздравили краснодарцев с Днем кубанского казачества

В Краснодаре служат Родине более двух тысяч казаков. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Жителей столицы региона поздравили с Днем кубанского казачества исполняющий обязанности главы Краснодара Максим Слюсарев и председатель городской Думы Вера Галушко.

Административный центр Краснодарского края по праву считается и столицей кубанского казачества. В городе служат Отечеству около 2000 казаков, 300 дружинников Екатеринодарского районного казачьего общества. Также в столице региона открыты 349 классов казачьей направленности и обучают учеников четыре казачьи школы.

– Казаки продолжают отстаивать интересы Отечества, любить и защищать родную кубанскую землю, – отметил Максим Слюсарев. – Сейчас они защищают рубежи Родины на передовых специальной военной операции, участвуют в охране общественного порядка города, природоохранных мероприятиях, готовят молодежь к службе в армии.

– Казаки – одна из опор нашего государства. Благодарим вас за верность долгу, почитание традиций своих предков, доблесть и духовно-нравственное воспитание нашего подрастающего поколения, – добавила в поздравлении Вера Галушко.