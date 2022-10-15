Школьники Сочи написали участникам спецоперации. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В школах, гимназиях и лицеях Сочи стартовала акция «Добрые письма»: школьники пишут письма участникам специальной военной операции.

С начала октября во всех 164 учреждениях образования города-курорта началась акция «Добрые письма». Ее участниками стали сочинские школьники всех возрастов.

– Ребята пишут письма, создают поделки и рисунки, чтобы поддержать российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта. – Сочинские мальчишки и девчонки отправили защитникам Родины уже 1500 писем и рисунков.