Следком Кубани начал проверку после травмирования ребенка на карусели в Краснодаре

Остановить "взбесившуюся" карусель смогли только родители, которые подбежали и стали тормозить аттракцион.

Следком Кубани начал доследственную проверку после травмирования ребенка на карусели в Краснодаре. Разбирательства начались после того, как в сети был опубликован ролик, снятый на детской площадке. На кадрах мальчик залез на карусель, после чего, разогнавшись, потерял равновесие и упал, при этом он зацепился за канат аттракциона. Качели кружили подростка несколько минут, пока их не остановили родители.

- Согласно опубликованным данным, во дворе жилого комплекса, расположенного на улице Героев-Разведчиков в Краснодаре, при катании на карусели, ребенок получил травмы и был госпитализирован, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранители выясняют, были ли соблюдены требования безопасности при установке и эксплуатации карусели.

- По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - добавляют в краевом Следкоме.

Ранее родители местной детворы рассказали о других случаях травмирования детей. Взрослые просят демонтировать опасную карусель.