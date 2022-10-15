В Сочи для семей мобилизованных введут дополнительные меры поддержки.

В Сочи для семей мобилизованных введут дополнительные меры поддержки. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.

- С семьями мобилизованных сочинцев у нас есть связь, все просьбы родственников и пожелания ребят, отправившихся в зону СВО, стремимся выполнить, - сказал мэр Сочи. - Эта работа идет уже три недели. Моя задача, как главы города, не допустить никаких ошибок на местах.

Алексей Копайгородский уточнил, что лично проверяет списки на соответствие всех критериев Минобороны. Кроме того, каждый день он получает информацию обо всем - от выплат до каждой просьбы сочинцев, отправившихся защищать родину.

- Принял решение ввести в Сочи комплекс мер дополнительной социальной поддержки, - уточнил мэр Сочи. - В частности, обеспечим бесплатным питанием детей из семей мобилизованных в школах, будут путевки без очереди в детсады для дошкольников.