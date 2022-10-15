В Сочи потушили частный дом на улице Ленина

Пламя охватило площадь в 100 квадратных метра. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В субботу, 15 октября, в Сочи вспыхнул пожар в частном доме на улице Ленина. На место прибыли огнеборцы, которые сразу же начали тушить огонь. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метра.

- В 12:45 зафиксирована локализация возгорания, в 12:52 - потушен открытый огонь, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Полностью пожар удалось потушить в 13:04.

- К ликвидации огня привлекалось от МЧС России 16 человек личного состава, четыре единицы техники, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

Пострадавших и эвакуированных нет. Причины случившегося сейчас устанавливаются.