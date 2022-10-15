Под Новороссийском открылась улиточная ферма

На ферме в станице Раевской можно попробовать разнообразные блюда из улиток. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Улиточная ферма в станице Раевской под Новороссийском приняла 15 октября первых туристов.

Ферма расположена на площади 70 га. Туристы могут увидеть процесс выращивания и продегустировать улиток разновидности Helix Aspersa Mullerам, а также провести время в беседках с мангалами на берегу реки Маскага или порыбачить на пруду.

– На ферме сейчас выращивают шесть тонн улитки Helix, которая ценится в мире за вкус мяса. Открытию производства предшествовало обучения сотрудников предприятия у ведущих улитководов России и Европы, – рассказали в пресс-службе краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. – В дальнейшем ферма планирует наращивать объемы продукции и начать поставки улиточного муцина для косметологии и медицины.