В Краснодаре преподаватель сцепился со студентом колледжа из-за невыполненного домашнего задания

О том, чем закончился конфликт между студентом и преподавателем, неизвестно.

Этот случай произошел в одном из краснодарских колледжей. На занятии по математике педагог сцепился со студентом. Конфликт на видео сняли однокурсники молодого человека, которые наблюдали за происходящим, сидя за партой.

На кадрах видно, что у доски стоит парень вместе с преподавателем. Ролик начинается с момента, как сотрудник учебного заведения и студент разговаривают на повышенных тонах. Затем педагог грубо толкает учащегося за плохую подготовку.

- Потому что домашнее задание надо знать! - заявил агрессивно преподаватель.

Студента удивило поведения педагога, но отмалчиваться он не стал.

- Ты что делаешь, дядя? - отвечает грубо парень.

- Слушай меня внимательно, пацан! - вновь обращается к молодому человеку преподаватель.

- Ты попутал? - не унимается студент.

- Это ты попутал! Все нормально! - резюмировал педагог.

О том, чем закончился конфликт между студентом и преподавателем, неизвестно. Официальных комментариев со стороны колледжа пока не поступало.