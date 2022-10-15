В Краснодаре преподаватель сцепился со студентом колледжа из-за невыполненного домашнего задания

О том, чем закончился конфликт между студентом и преподавателем, неизвестно.
Этот случай произошел в одном из краснодарских колледжей. На занятии по математике педагог сцепился со студентом. Конфликт на видео сняли однокурсники молодого человека, которые наблюдали за происходящим, сидя за партой.
На кадрах видно, что у доски стоит парень вместе с преподавателем. Ролик начинается с момента, как сотрудник учебного заведения и студент разговаривают на повышенных тонах. Затем педагог грубо толкает учащегося за плохую подготовку.
- Потому что домашнее задание надо знать! - заявил агрессивно преподаватель.
Студента удивило поведения педагога, но отмалчиваться он не стал.
- Ты что делаешь, дядя? - отвечает грубо парень.
- Слушай меня внимательно, пацан! - вновь обращается к молодому человеку преподаватель.
- Ты попутал? - не унимается студент.
- Это ты попутал! Все нормально! - резюмировал педагог.
О том, чем закончился конфликт между студентом и преподавателем, неизвестно. Официальных комментариев со стороны колледжа пока не поступало.