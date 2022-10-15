По новой трассе путь из Горячего Ключа в Сочи займет два часа

Новая трасса позволит добираться в Сочи в три раза быстрее.
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Госкомпания «Автодор» направила правительству РФ транспортно-экономическое обоснование и маршрут будущей трассы Горячий Ключ – Сочи.
Об этом со ссылкой на выступление на международном форуме-выставке «Дорога-2022» первого заместителя ГК «Автодор» Игоря Коваля сообщают «Известия».
– Предварительная протяженность трассы 152 километров, – цитирует Коваля издание. – Она позволит сократить время в пути от Горячего Ключа до Сочи с шести до двух часов.
Первым этапом прокладки новой автодороги станет строительство обхода Адлера.
Обход Адлера на треть уменьшит поток машин на действующих трассах в районе аэропорта Сочи.