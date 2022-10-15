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Общество15 октября 2022 13:51

По новой трассе путь из Горячего Ключа в Сочи займет два часа

Новая автодорога сократит время в пути между двумя курортами в три раза
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Новая трасса позволит добираться в Сочи в три раза быстрее.

Новая трасса позволит добираться в Сочи в три раза быстрее.

Фото: Архив "КП"

Госкомпания «Автодор» направила правительству РФ транспортно-экономическое обоснование и маршрут будущей трассы Горячий Ключ – Сочи.

Об этом со ссылкой на выступление на международном форуме-выставке «Дорога-2022» первого заместителя ГК «Автодор» Игоря Коваля сообщают «Известия».

– Предварительная протяженность трассы 152 километров, – цитирует Коваля издание. – Она позволит сократить время в пути от Горячего Ключа до Сочи с шести до двух часов.

Первым этапом прокладки новой автодороги станет строительство обхода Адлера.

Обход Адлера на треть уменьшит поток машин на действующих трассах в районе аэропорта Сочи.