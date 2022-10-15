В Краснодаре завершен прием документов на замещение должности мэра

Главу Краснодара депутаты городской Думы выберут тайным голосованием. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Прием документов от кандидатов на замещение должности главы Краснодара стартовал 15 сентября и завершился вчера, 14 октября.

– Завершен период подачи заявлений. Теперь нам предстоит проверить документы и оценить их полноту и достоверность. По результатам этой оценки во второй этап конкурса пройдут кандидаты, чьи документы соответствуют требованиям, – объяснил член конкурсной комиссии от муниципалитета, заместитель начальника управления делами, начальник юридического отдела городской Думы Кирилл Перцев. – Уже 8 ноября состоится второй, основной этап конкурса: индивидуальные собеседования.

По результатам второго этапа конкурса в городскую Думу Краснодара будет представлено не менее двух кандидатов на должность мэра столицы региона. Его депутаты городского парламента изберут тайным голосованием.

В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город Краснодар входят руководители департаментом администрации Краснодарского края, председатель городской Думы Вера Галушко и другие.