В Новороссийске спасатели сняли гайку с пальца 5-летней девочки

Гайка плотно держала палец пятилетней девочки. Фото: канала Алексея Одерова.

Сегодня днем спасатели Новороссийска получили вызов с сообщением о том, что пятилетняя девочка не может снять с пальца гайку.

– Поступил вызов о том, что пятилетняя девочка непонятно как одела на пальчик руки гайку, а вот снять ее обратно не получается и нужна наша помощь, – написал в своем Телеграм-канале начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Спасатели более двух часов, с соблюдением максимальной осторожности, пилили гайку на пальчике малышки с помощью бормашины. Все время спасательной операции, как отметил Алексей Одеров, «девочка терпела и улыбалась».

– В итоге все хорошо, гайку сняли, – добавил спасатель. – Уважаемые родители, оберегайте детей от нелепых затей.