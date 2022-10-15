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Спорт15 октября 2022 15:59

«Краснодар» 15 октября проиграл «Ахмату»

Матч закончился со счетом 2:3
Евгения СОРОКА
Хозяева поля не сумели отстоять свои ворота.

Хозяева поля не сумели отстоять свои ворота.

«Краснодар» 15 октября проиграл «Ахмату». Игра проходила на домашней арене "быков". Многие зрители делали ставки на это южное дерби и были уверены - матч будет зрелищным. И в этом фанаты точно не прогадали. С первых минут команды держали в напряжении.

В первом тайме на счет у «Краснодара» был один забитый мяч, у соперника - два. В начале второго тайма "быки" отправили еще один мяч в сетку, но почти сразу же «Ахмат» сравнял счет.

В итоге хозяева поля не сумели отстоять свои ворота. Пропустив еще один мяч, «Краснодар» наверстать упущенное не смог. Итоговый счет матча - 2:3.

Следующая игра - 19 октября. «Быки» уедут на ответный матч к «Пари НН».