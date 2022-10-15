Хозяева поля не сумели отстоять свои ворота.

«Краснодар» 15 октября проиграл «Ахмату». Игра проходила на домашней арене "быков". Многие зрители делали ставки на это южное дерби и были уверены - матч будет зрелищным. И в этом фанаты точно не прогадали. С первых минут команды держали в напряжении.

В первом тайме на счет у «Краснодара» был один забитый мяч, у соперника - два. В начале второго тайма "быки" отправили еще один мяч в сетку, но почти сразу же «Ахмат» сравнял счет.

В итоге хозяева поля не сумели отстоять свои ворота. Пропустив еще один мяч, «Краснодар» наверстать упущенное не смог. Итоговый счет матча - 2:3.

Следующая игра - 19 октября. «Быки» уедут на ответный матч к «Пари НН».