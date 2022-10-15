В Анапе сотрудники полиции поймали нарушителя ПДД по видео из Телеграм

Анапчанин ездил по встречке в тонированном авто, да еще и без ОСАГО. Фото: ОМВД РФ по городу Анапе.

Сотрудники отдельной роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Анапе во время мониторинга интернет-ресурсов обратили внимание на нарушителя Правил дорожного движения, выехавшего на тонированном сверх разрешенного автомобиле «БМВ» на встречную полосу.

Сразу несколько Телеграм-каналов Анапы опубликовали видео, на кадрах из которого водитель автомобиля «БМВ» выезжает на полосу встречного движения на перекрестке улиц Астраханская и Объездная.

По регистрационным знакам полицейские нашли и задержали автомобиль нарушителя ПДД. Как оказалось, его владелец управлял тонированным сверх нормы авто без полиса ОСАГО.

– В отношении находившегося за рулем автомобиля местного жителя составлены сразу несколько протоколов об административных правонарушениях, – сообщили в ОМВД РФ по городу Анапе. – Находившегося за рулем «БМВ» анапчанина ждут штрафы, либо лишение водительского удостоверения за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорта и установке на автомобиль стекол, светопропускание которых не соответствует техрегламенту.