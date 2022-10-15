В соцсетях распространяют информацию, что в Краснодарском крае мобилизуют еще не менее тысячи человек до декабря 2022 года. Фото: Виталий ТИМКИВ

Оперштаб опровергает информацию о мобилизации еще тысячи человек в Краснодарском крае. Поводом для этого стали сообщения, появившиеся в соцсетях.

- В некоторых телеграм-каналах распространяют информацию, что в Краснодарском крае мобилизуют еще не менее тысячи человек до декабря 2022 года, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Кубани. - Это якобы следует из контракта на обеспечение питания мобилизованных, размещенного на сайте госзакупок.

Как оказалось, эта информация не соответствует действительности.

По данным краевого департамента потребительской сферы, контракт действительно заключен на эти даты с временным запасом.

- Но фактическое исполнение планируется до конца октября, - объясняют в оперативном штабе Краснодарского края. - То есть в период мобилизационной кампании, которая проходит сейчас.

Также в оперштабе региона добавили, что это стандартная форма составления подобных договоров.