Мобилизационные мероприятия в Анапе проходят в штатном режиме.

В мэрии Анапы прокомментировали видео с мобилизованными, которых не приняли в часть из-за ошибок в документах. Ролик с информацией об этом появился в соцсетях. На ролик тут же отреагировал мэр курорта Василий Швец. Он поручил немедленно разобраться в ситуации. Как оказалось, сейчас группа мобилизованных из Анапы находится в краевом сборном пункте.

- Все они обеспечены питанием и всем необходимым, - прокомментировал военный комиссар Анапы Александр Мельников. - С ними все хорошо, готовятся к отправке в воинские части.

При этом также отмечается, что мобилизационные мероприятия в Анапе проходят в штатном режиме. Никаких изменений в работе нет.

Сами парни, чтобы избежать недопонимания, также записали видеообращение, где рассказали о том, в каких условиях сейчас находятся.

- Мы сыты, накормлены, личный состав не похудел, - говорит в видеоролике один из мобилизованных, рядом с ним в кадре - его товарищи.