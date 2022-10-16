Последние новости в Краснодарском крае на утро 16 октября

Новости на Кубани
В Краснодаре взбесившаяся карусель покалечила ребенка. Мальчику оказали помощь родители детей, которые оказались рядом на площадке.
В Краснодаре преподаватель сцепился со студентом колледжа из-за невыполненного домашнего задания. Конфликт попал на видео.
Жители Херсона откровенно рассказали об отдыхе в Анапе. Блогер записал на видео впечатления туристов.
В Новороссийске спасатели сняли гайку с пальца 5-летней девочки. Малышку освобождали два часа.
По новой трассе путь из Горячего Ключа в Сочи займет два часа. Новая автодорога сократит время в пути между двумя курортами в три раза.