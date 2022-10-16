Кондратьев поручил выделить землю под пастбища в Отрадненском районе

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края посетил Отрадненский район. Вениамин Кондратьев пообщался с жителями страницы Передовой.

Во время встречи местные жители чаще всего спрашивали о ЖКХ, земельных отношениях и сельском хозяйстве. Аграрии попросили организовать общественные пастбища. В настоящее время решается вопрос формирования таких участков.

– В районе должны быть общественные пастбища, чтобы люди могли растить свой скот. Я сам из станицы и понимаю, как это важно. В Передовой есть 180 гектаров под них. Свободные участки должны быть использованы, – отметил Кондратьев.

Кроме этого, были и вопросы из социальной сферы. Например, пристройку к детскому саду там планируют начать строить в марте 2023 года.