Работников дорожного хозяйства Краснодара поздравили с праздником

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От качества работы дорожных строителей зависят жизнь и безопасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. Тружеников и ветеранов дорожной отрасли поздравили исполняющий главы Краснодара Максим Слюсарев и председатель городской Думы Вера Галушко. Они отметили, что на дорожников города, как динамично развивающегося миллионника, ложится большая нагрузка и ответственность.

- Вы создаете условия для комфортного и безопасного передвижения жителей по дорогам, тротуарам краевого центра, в том числе, ведущим к социальным объектам. Разрабатываете схемы организации движения, направленные на снижение пробок и улучшение транспортной инфраструктуры. И результаты вашей работы уже вписаны в историю города. В этом году впервые за 20 лет в краевом центре запустили новую трамвайную ветку, которая связала две отдаленные части города и сняла нагрузку с улицы Московской, — сказал Слюсарев.

Вера Галушко добавила, что впереди новые проекты, которые воплотятся даже возможно раньше срока благодаря ответственности специалистов этой отрасли.

Стоит отметить, что Краснодар — один из лидеров региона по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Город ежегодно завершает ремонт дорог раньше срока. За шесть лет обновлено по этой программе более 400 км дорог.