Школу на 550 мест и поликлинику планируют построить в селе Детляжка Сочи Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Школу на 550 мест и поликлинику планируют построить в селе Детляжка Сочи. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

Мэр Сочи провел рабочий объезд в рамках разработки нового Генплана. Местные жители ранее просили о новых образовательных и медицинских учреждениях.

В селе Детляжка, в частности, планируют построить школу на 550 мест, центр дополнительного образования на 470 воспитанников и поликлинику.

- В следующем году проведем общественные слушания, если проект поддержат, начнем строительство. Диалог с горожанами налажен, здесь сейчас создают органы ТОС, все вопросы будем решать согласно совместно разработанному с жителями графику, - отметил Алексей Копайгородский.

Глава города также посетил и село Вардане. Здесь продолжают ремонт полувекового Дома культуры. Специалисты обновляют систему электроснабжения и монтируют кровлю. Начать работу отремонтированное учреждение должно к новому году.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи расчистят реку Чемитоквадже. В период сильных дождей она может подтопить 90 домов.