Экскурсии пройдут в 12:00 и 15:00 Фото: admkrai.krasnodar.ru
Фондовые выставки в День отца открыли в музее Фелицына в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Так, 16 октября папы могут бесплатно посетить фондовые выставки и специальную экскурсию.
- Она представлена постоянными экспозициями музея и рассказывает о выдающихся отцах всех времен, - рассказали в пресс-службе администрации.
Уточняется, что экскурсии пройдут в 12:00 и 15:00.
В этот день организуют и работу площадки открытого микрофона. Авторы Совета молодых литераторов Кубани выступят с поэтическими произведения. А их сыновья и дочери поздравят пап прочтением известных стихов.
Напомним, День отца отмечается в России в третье воскресенье октября. Указ об утверждении праздника в 2021 году подписал президент РФ Владимир Путин.