Экскурсии пройдут в 12:00 и 15:00 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фондовые выставки в День отца открыли в музее Фелицына в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, 16 октября папы могут бесплатно посетить фондовые выставки и специальную экскурсию.

- Она представлена постоянными экспозициями музея и рассказывает о выдающихся отцах всех времен, - рассказали в пресс-службе администрации.

Уточняется, что экскурсии пройдут в 12:00 и 15:00.

В этот день организуют и работу площадки открытого микрофона. Авторы Совета молодых литераторов Кубани выступят с поэтическими произведения. А их сыновья и дочери поздравят пап прочтением известных стихов.

Напомним, День отца отмечается в России в третье воскресенье октября. Указ об утверждении праздника в 2021 году подписал президент РФ Владимир Путин.