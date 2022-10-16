Может показаться, что девушку приобнял парень, одетый в женский купальник Фото: vk.com/this_is_sochi

Оптическая иллюзия попала в кадр при съемке влюбленной пары в Сочи. Снимок, глядя на который сложно понять, что изображено на самом деле, опубликовали в соцсетях.

На фото парень и девушка остановились на берегу и решили обняться. При первом взгляде кажется, что мужчина в женском теле с белым купальником в узорах приобнял возлюбленную. Та, в свою очередь, в теле парня наклонила в сторону голову.

Некоторые в шутку назвали увиденную на снимке пару двухголовым мутантом.

- Пока не увеличил, даже не понял, - прокомментировал один из пользователей соцсетей.

Как выяснилось, в кадр попала оптическая иллюзия. На самом деле девушка в купальнике приобняла парня и склонила голову ему на плечо. А мужское тело, как и полагается, принадлежит парню.

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